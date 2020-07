Jean-Pierre Foucault et Philippe Bouvard réunis pour une belle inauguration

Il y a avait du beau monde, du très beau monde à l'inauguration du restaurant Da Laura, le 14 juillet 2020 à Mougins. Cet établissement situé dans les Alpes-Maritimes est le fruit de la collaboration de Gérard Louvin avec Laura Merlo.

Le duo a pu compter sur la présence de nombreuses personnalités pour leur belle inauguration. Roland Magdane et son épouse Marie-Claude, Franck Dubosc, Michel Boujenah, Francis Perrin, Philippe Bouvard ou encore Jean-Pierre Foucault sont tous venus en voisins, heureux de découvrir Da Laura.

Du haut de ses 90 ans, Philippe Bouvard est apparu quelque peu fatigué, mais suffisamment en forme pour échanger avec Jean-Pierre Foucault et Francis Perrin. Peut-être le comédien de 72 ans lui a-t-il fait part de sa colère envers France Télévisions, qui envisage d'arrêter sa série Mongeville (France 3), alors que les téléspectateurs sont toujours au rendez-vous et les audiences sont très bonnes. Une pétition a été lancée pour sauver Mongeville et elle a recueilli des milliers de signatures.

Pour l'inauguration de Da Laura, ce sont pas moins de 600 personnes qui avaient été conviées comme l'a rapporté Nice-Matin. Tous ont pu déguster pecorinos, focaccias, fromages à la truffe et autres spécialités italiennes servies en abondance.

"C'est un grand bonheur d'inaugurer ce restaurant en compagnie de mes amis, avait confié Gérard Louvin à Nice-Matin. Laura, je ne la connaissais pas, mais elle m'a été présentée par Patrick Tartary (N.D.L.R.: exploitant du Palm Beach à Cannes, où il a ouvert La Petite Maison et Le Médusa) et Dove Attia et de notre rencontre est née tout de suite une envie de travailler ensemble".

L'adresse du Da Laura (le 18 boulevard Courteline à Mougins) est connue, puisque auparavant s'y trouvait la Villa Bel Horizon, où Picasso séjournait jadis chaque été avec Dora Maar. "J'ai même conservé une chaise blanche où l'artiste aimait s'asseoir", n'a pas manqué de préciser Gérard Louvin.