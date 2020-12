Jean-Pierre Foucault malade lors de l'élection Miss France 2021 ? Il explique sa voix cassée

La France a élu sa nouvelle Miss samedi soir. C'est Amandine Petit, Miss Normandie, qui succède à Clémence Botino en remportant la nouvelle couronne et écharpe du concours de beauté. Comme chaque année, Jean-Pierre Foucault a été appelé pour piloter l'événement diffusé sur TF1, lequel a battu tous les records d'audience depuis 2006 en réunissant plus de 8 millions de personnes derrière leurs écrans. Sans surprise donc, les réactions ont fusé sur les réseaux sociaux. Certains internautes ont notamment été perturbés par l'extinction de voix soudaine de Jean-Pierre Foucault en fin de soirée...

Entre moqueries et inquiétude, les commentaires n'ont pas manqué. "Jean-Pierre Foucault ça se voit il a fait la teuf avec Pernaut pour son départ. Il a la voix cassée", "Jean-Pierre Foucault a une voix bizarre", "Jean-Pierre Foucault est au bout de sa voix et de sa vie", "Vous pensez que sa voix va tenir ?", "On lui a pris sa température ?", "Si demain je me réveille avec en titre 'Jean Pierre Foucault positif au Covid', je ne serais pas surprise", peut-on lire sur Twitter.



De quoi pousser l'animateur de 73 ans à l'explication, au lendemain de l'élection Miss France 2021. "C'est dû à l'humidité ambiante dégagée par le miroir d'eau autour de la scène", a-t-il fait savoir à nos confrères du Parisien. D'après ses dires, il était loin d'être le seul à souffrir du décor exceptionnel de la cérémonie organisée au Puy du Fou. "Il y a douze ans, ils avaient retiré l'eau lors de l'émission que nous avions déjà enregistrée ici et je n'avais eu aucun problème. Là, nous étions plusieurs en coulisses à avoir les mêmes symptômes", révèle-t-il. Et pour lui de rassurer : "Ce n'était rien, je vais beaucoup mieux". Ouf !