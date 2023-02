Jean-Pierre Pernaut "avait une hygiène de vie assez détestable" : une célèbre animatrice dit tous de ses travers

Le 2 mars 2022,Jean-Pierre Pernaut disparaissait à l'âge de 71 ans, des suites d'un long combat contre la maladie. L'ancien présentateur du 13 H de TF1 laissait derrière lui, son épouse Nathalie Marquay et ses quatre enfants. Un deuil et une tristesse toujours aussi présents dans le coeur des proches du journaliste. Afin d'honorer sa mémoire, TMC a diffusé hier un documentaire inédit baptisé Jean-Pierre Pernaut, un an déjà.

Ainsi, plusieurs personnalités ont tenu à partager leurs souvenirs avec le défunt journaliste qui vouait un amour sans faille aux régions françaises. Parmi elles, Laurence Ferrari ou encore Karine Le Marchand. C'est en 2000, dans un club de vacances, que la présentatrice de L'amour est dans le pré fait la connaissance de l'époux de Nathalie Marquay. "On ne s'est jamais lâchés, on est partis plein de fois en vacances ensemble", a-t-elle notamment raconté. Des vacances entre amis documentés sur leurs réseaux sociaux, preuves qu'ils adoraient ces moments passés ensemble.

Jean-Pierre avait une hygiène de vie assez détestable

L'animatrice star de M6 n'a pas non plus caché les petits travers de l'ancien présentateur du 13 H de la première chaîne : "Jean-Pierre avait une hygiène de vie assez détestable. Il était gourmand, il aimait bien le bon vin et il fumait comme un pompier. Il ne faisait pas de sport, il était sédentaire et stressé". Et selon ses dires, ce mode de vie ne plaisait pas du tout à son épouse : "Ça faisait beaucoup pour une femme qui aime son mari et qui sait très bien qu'avec la différence d'âge, il va se passer des problèmes de santé s'il ne gère pas certaines choses donc elle râlait beaucoup. Il s'en foutait complètement. Il continuait. C'était vraiment un épicurien."

Lors de ce documentaire, Karine Le Marchand est aussi revenue sur sa complicité avec Jean-Pierre Pernaut. Le journaliste et l'animatrice, qui appartenaient à des groupes médiatiques différents, n'hésitaient pas à se taquiner. "À chaque fois, je comparais les audiences de M6 à celles de TF1, je me moquais et je lui disais : 'On vous a encore mis une bonne rafale hier !'. C'était notre truc au petit déj tous les mardis", a confié l'animatrice, avec un sourire ému. Se remémorant ses derniers instants avec Jean-Pierre Pernaut, Karine Le Marchand a raconté avec émotion : "Je l'ai eu au téléphone avant son opération. Il était toujours bonhomme en disant : 'Ça va bien se passer, t'inquiètes.'"

Les derniers échanges entre Karine Le Marchand et Jean-Pierre Pernaut

Soucieuse de l'état de santé de son ami, l'animatrice lui enverra un SMS : "Mon Jean-Pierre, je te couvre de baisers et de bonnes ondes pour demain. Je t'aime fort". Une dernière conversation avant le décès de Jean-Pierre Pernaut. "C'était un homme formidable, un père formidable et un mari formidable. Un ami formidable. Les gens qui ont du caractère et qui crient quand ils ne sont pas contents, pour moi, c'est plutôt bien. C'était un homme d'une extrême gentillesse et d'une extrême générosité, d'une vraie simplicité."