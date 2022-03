Jean-Roch bientôt papa pour la 6e fois ! Sa belle Anaïs dévoile son ventre déjà bien rond

Déjà parents de trois garçons, Jean-Roch et sa femme Anaïs s'apprêtent à agrandir leur famille. Le 6 mars 2022, le Dj et son épouse se sont saisis de leurs comptes Instagram respectifs pour annoncer - en image - l'heureuse nouvelle à leurs fans. L'occasion de voir que le ventre du mannequin est déjà bien rond !

"Merci la vie...", écrit simplement Jean-Roch en légende de sa publication. A l'image, l'homme d'affaires de 55 ans et sa moitié prennent la pose en tenue du dimanche, l'un contre l'autre, depuis leur maison de Dubaï. La jolie brune de 31 ans affiche alors son baby bump, sur lequel Jean-Roch pose tendrement sa main. Plusieurs amis célèbres ont félicité le couple pour cet heureux événement à venir, à commencer par Anthony et Anouchka Delon, Arthur, Noémie Lenoir, M. Pokora...

Après 12 ans de vie commune, et 6 ans de mariage, Jean-Roch et Anaïs formeront bientôt une famille de six ! En 2013, le couple a en effet donné naissance à des jumeaux baptisés Santo et Cielo. Un troisième garçon prénommé Rocky a ensuite pointé le bout de son nez en 2017. Il n'est pas rare de voir la fratrie faire des apparitions sur les comptes Instagram bien fournis de leurs parents (voir diaporama). Le fondateur du VIP Room a également deux grandes filles, Gioia (24 ans) et Toscana (16 ans), nées de précédentes relations.