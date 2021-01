Jeanne Damas maman : première photo du bébé sur Instagram

Carnet rose ! Au milieu d'un actualité anxiogène voilà une information qui met du baume au coeur. Jeanne Damas, bien connue sur Instagram où elle compte une communauté de 1,4 million d'abonnés, est maman. Elle a révélé l'heureuse nouvelle en story.

Jeudi 7 janvier 2021, elle a ainsi discrètement posté une photo de bébé avec écrit "10 jours". La jeune femme, âgée de 28 ans a donc accouché à la toute fin de 2020, terminant en beauté une année qui, pour beaucoup, était à jeter aux oubliettes. Elle avait déjà annoncé sa grossesse en août dernier, puis était apparue à plusieurs événements mode, en septembre, avec un joli baby bump immortalisé par les photographes au défilé Dior ou à la soirée Louis Vuitton. Selon les informations exclusives de Purepeople, il s'agit d'un petit garçon prénommé Ulysse.

Interrogée sur sa grossesse par L'Officiel en novembre dernier, Jeanne Damas déclarait alors : "J'apprends plein de choses sur la puissance du corps et ce que nous, en tant que femmes, pouvons accomplir. Je trouve qu'on n'est pas assez au courant de cette force qui est en nous. On va donner la vie, et souvent on ne nous aide pas à l'envisager ainsi. On met en avant les douleurs et les peurs, alors que c'est aussi un moment unique et magique. (...) J'ai l'impression qu'on fait beaucoup de plans quand on est enceinte et qu'on fait tout le contraire une fois qu'on est confrontée à la réalité... Je laisse donc mon instinct me guider comme je l'ai toujours fait ! Et je m'entoure de femmes bienveillantes pour partager et s'entraider dans ce moment décisif."