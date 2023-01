Jeff Beck : La légende du rock est morte, Johnny Depp "dévasté" par la nouvelle

Sa guitare ne résonnera plus jamais en salles de concert. Il était l'un des guitaristes les plus emblématiques de la scène britannique, voire de la scène mondiale. Le mardi 10 janvier 2023, Jeff Beck est effectivement mort d'une méningite à l'âge de 78 ans. Le monde a appris cette affreuse nouvelle à l'aide d'un communiqué publié par ses proches sur le site officiel du musicien, le 11 janvier, lendemain du drame.

Il est décédé paisiblement

"Au nom de sa famille, c'est avec une profonde tristesse que nous partageons la nouvelle du décès de Jeff Beck, peut-on lire dans ce fameux communiqué. Après avoir soudainement contracté une méningite bactérienne, il est décédé paisiblement hier." Guitariste de rock, de hard rock, de blues et de jazz, Jeff Beck était notamment célèbre pour avoir fait partie, dans les années 1960, du groupe The Yardbirds. Il avait récemment collaboré avec Johnny Depp, avec qui il était monté sur la scène de L'Olympia de Paris en juillet dernier.

La maladie est arrivée très vite et tout s'est détérioré rapidement

Entre 2019 et 2022, Jeff Beck et Johnny Depp avait enregistré un album intitulé 18, qu'ils avaient eu l'occasion de défendre ensemble, sur les planches, à quelques reprises - un moyen pour Johnny de se vider la tête, alors qu'il était en plein procès contre Amber Heard. Selon le magazine People, le comédien "dévasté" par la nouvelle était même au chevet de son ami et confrère "avec d'autres rockstars" alors que celui-ci s'apprêtait à pousser son dernier souffle.