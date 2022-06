Johnny Depp déjà de retour ? Son projet complètement fou avec... Louane et Francis Cabrel !

Après avoir gagné son procès à Londres contre Amber Heard, Johnny Depp a crié victoire au palais de justice de Fairfax, en Virginie, aux Etats-Unis. Le comédien va même recevoir un sacré chèque de 15 millions de dollars de dédommagement de la part de son ancienne épouse. Retrouvant le sourire, il retrouve également quelques projets professionnels, lui qui avait vu la plupart de ses rôles lui filer sous le nez à cause de la polémique juridique dans laquelle il se trouve depuis des mois.

Pour le revoir au cinéma, il faudra attendre encore un peu. Johnny Depp sera à l'affiche du nouveau film de Maïwenn en 2023, Jeanne du Barry, dans lequel il incarnera le roi français Louis XV. Mais il remontera sur scène, côté musique, bien avant ça. L'acteur est effectivement l'invité surprise du festival Jardin Sonore de Vitrolles, comme l'a annoncé CNews. Il jouera de la guitare électrique auprès de son ami Jeff Beck et s'insère dans une programmation extraordinaire, qui s'étale sur 20 au 23 juillet 2022, dans laquelle on retrouve le groupe Toto, Bandit Bandit, Louane, Orelsan ou encore Francis Cabrel.

Le meilleur est à venir et un nouveau chapitre commence enfin...

Johnny Depp avait déjà rejoint son camarade sur scène à Londres, le 29 mai dernier, alors qu'il était encore en attente du verdict de son procès contre Amber Heard. Privé du rôle de Jack Sparrow dans la saga Pirates des Caraïbes, remplacé dans le film Les animaux fantastiques par Mads Mikkelsen, le comédien retrouve un semblant de motivation en attendant que le reste se débloque. "Depuis le début, le but avec cette affaire était de faire éclater la vérité qu'importe l'issue, assurait-il. Dire la vérité, c'était quelque chose que je devais à mes enfants et à tous ceux qui m'ont soutenu avec fermeté. Je me sens en paix sachant que j'ai finalement accompli cela. Je suis et j'ai été submergé par la quantité d'amour et le soutien colossal et gentil du monde entier. Le meilleur est à venir et un nouveau chapitre commence enfin..."