Jena Lee : Que devient l'interprète de "J'aimerais tellement" ?

Après cet échec, Jena Lee a effectivement fait une pause dans sa carrière musicale, délaissant un contrat avec Universal pour monter son propre label : Dirty J. En 2015, c'est en duo qu'on retrouve la chanteuse. Avec Gia Martinelli, ancienne animatrice de Goom Radio et figurante dans le clip Je me perds, elles forment les Dirty Diary et sortent le titre Je ne veux pas voir Paris brûler.

Depuis, Jena Lee alimentait de temps à autre ses comptes Facebook et Instagram. "Je n'ai pas arrêté la musique. Je reviendrai... Merci à ceux qui m'attendent", avait-elle prévenu en février 2017. Quelques mois après, elle revenait en solo sous un nouveau pseudonyme : Jena et publiait quelques extraits de musiques jamais sorties officiellement. En mars 2018, elle publiait sur sa chaîne YouTube une vidéo du mixage de l'un de ses supposés prochains titres. Depuis, Jena Lee a même supprimé son compte Twitter et n'a plus donné de nouvelles. Troisième album ou pas ? L'avenir nous le dira.