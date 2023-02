Jena Lee amoureuse d'un rappeur très célèbre qui lui a brisé le coeur, des clichés dévoilés

Invitée à jouer au jeu vidéo Fortnite sur la chaîne du créateur de contenu PirAStack, Jena Lee a fait d'étonnantes confidences concernant un de ses anciens crushs très célèbre du passé. Connue pour son titre J'aimerais Tellement qui avait fait un carton en 2009, la chanteuse de 35 ans y criait son amour pour un homme qui venait de lui briser le coeur. "J'aimerais tellement te dire ce que veut mon coeur, mais je n'ai plus les mots/J'aimerais tellement te dire que je n'ai plus peur, mais ces mots sonnent faux [...] J'ai peur de cette flamme qui avant toi m'a brûlée, tes yeux me désarment, je n'ose plus les affronter/Mes rêves se fanent, seul le temps pourra m'aider/Mais quand tu t'éloignes, j'ai finalement envie de te voir rester", chantait-elle.

Jusqu'à présent, Jena Lee n'avait jamais révélé l'identité de ce mystérieux petit-ami qui lui avait causé ce chagrin d'amour. Lors de ce stream, elle a lâché une bombe en donnant des indices troublants sur cet ex devenu ultra connu en France. "Je ne sais pas si je le dis. En fait, j'étais amoureuse de quelqu'un qui était un peu connu à l'époque, qui est très connu maintenant et dont je ne citerai pas le nom, mais c'est parmi mes featurings [...] Je sortais d'une relation où on venait de me tromper, on habitait ensemble depuis deux ans. J'avais peur, c'est comme ça que j'ai écrit la chanson", a-t-elle expliqué.

Jena Lee et Orelsan en bail en 2008

"Cuisinée" par PirAstack, Jena Lee a révélé que le nom de ce rappeur commençait par un O. Sur Twitter, les internautes ont immédiatement pensé au rappeur français très célèbre repéré sur MySpace dans les années 2000 avec son titre Changement : Orelsan. Pour rappel, Jena Lee a effectivement fait un featuring avec Orelsan en 2010 sur le titre Je rêve en enfer. "Jena Lee et Orelsan en bail en 2008", "Donc là on vient d'apprendre que Jena Lee a écrit 'J'aimerais tellement' en pensant à Orelsan car elle était en crush sur lui" peut-on ainsi lire sur les réseaux sociaux. Une internaute a même réussi à trouver des photographies où Orelsan et Jena Lee apparaissent ensemble : "j'viens de retrouver des photos interdites de l'époque......"