Jenifer : Après un gros coup dur, elle annonce enfin une bonne nouvelle

Après ses albums Jenifer (2002), Le Passage (2004), Lunatique (2007), Appelle-moi Jen (2010), L'amour et moi (2012), Ma déclaration (2013), Paradis secret (2016) et Nouvelle Page (2018), la jeune femme révélée dans l'émission Star Academy sera bientôt de retour sur scène avec de nouveaux titres et de nouvelles mises en scène, qu'on imagine déjà spectaculaires. Pour rappel, Jenifer Yaël Dadouche-Bartoli est montée pour la dernière fois sur scène en 2019 lors de sa tournée exclusive Nouvelle Page 2 composée de 70 dates à travers toute la France.

Ce dernier album Nouvelle Page a été certifié disque d'or pour plus de 50 000 exemplaires vendus le 14 décembre 2018 puis disque de platine avec 100 000 exemplaires vendus depuis le 15 novembre 2019. Des chiffres de très bonne augure pour ce nouvel album déjà très attendu par les fans.