Jenifer en larmes dans The Voice Kids, craquage lié à son oncle assassiné

Les premières notes retentissent. Instantanément, Jenifer a reconnu son titre Encore et encore repris par un talent de The Voice Kids, lors de la nouvelle session des auditions à l'aveugle du samedi 5 septembre 2020. morceau très particulier pour la chanteuse, cette ballade est dédiée à son oncle Jean-Luc Codaccioni assassiné en décembre 2017 lors d'une fusillade. Très proche de celui-ci, l'artiste avait tenté de mettre des mots sur sa peine avec cette chanson hommage figurant sur l'album Nouvelle Page publié en 2018.

Tout au long de l'interprétation d'Antoine (12 ans), la coah a tenté de contenir ses larmes. Puis la chanson s'est terminée. Malheureusement, aucun coach de The Voice Kids ne s'est retourné lors de l'interprétation du jeune garçon.

Tu m'as beaucoup touchée

Jenifer a couru retrouver Antoine sur scène et lui a chuchoté, très émue : "Tu m'as beaucoup touchée. Beaucoup. Tu as une voix délicieuse, tu as choisi cette chanson que je connais plutôt bien et qui me fait accélérer le coeur. Tu as une merveilleuse voix mais il faudrait encore un peu de travail. Sur quelque chose qu'on connaît tous en tant qu'artistes, le trac." Bienveillante envers Antoine, Jenifer l'a ensuite raccompagné vers ses proches en coulisses.

Une fois revenue sur le plateau, l'interprète du titre J'attends l'amour a craqué et fondu en larmes dans son fauteuil. "Pardon, désolée. C'est la première fois que je l'entends chantée par quelqu'un. Ça me fait quelque chose." "Ne t'inquiètes pas" lui ont alors souffléPatrick Fiori, Soprano et Kendji Girac. "On comprend..." Nul doute que les téléspectateurs ont aussi compris la peine de Jenifer...