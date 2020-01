Jenifer en pause prolongée, elle explique pourquoi

Invitée de son ami Nikos Aliagas dans l'émission 50 Mn inside diffusée le 4 janvier 2020 (sur TF1), Jenifer s'est prêtée au jeu du portrait en cinq dates. L'occasion pour la chanteuse de revenir sur une année 2019 bien remplie avec la réédition de son album Nouvelle Page et une tournée de 10 mois, vécue comme "une renaissance". Place aujourd'hui au repos et aux nouveaux projets loin de la scène.

"Je vais prendre le temps de créer des chansons, pourquoi pas tourner aussi, ça m'a plu beaucoup, de tourner au cinéma comme à la télé peu importe, a expliqué la star de 37 ans. Mais en tout cas de relever ce défi, de me mettre en immersion totale dans la peau de quelqu'un d'autre, ça me plaît bien aussi cette histoire. J'apprends encore, et j'ai encore cette soif d'apprendre." Après s'être illustrée dans le téléfilm Traqués sur TF1, au printemps 2018, Jenifer a fait un retour remarqué sur le petit écran dans la série Le temps est assassin à la rentrée 2019.

Ce n'est pas la première fois que l'interprète d'On oublie le reste évoque son envie de faire une pause. Déjà au micro d'RTL, le 13 décembre dernier, elle avait annoncé à ses fans ne pas savoir combien de temps elle allait s'accorder : "Il y a des jours où j'ai envie tout de suite de me précipiter en studio parce que j'ai envie de continuer. La tournée est tellement géniale que je n'ai pas envie que ça s'arrête. Mais d'un autre côté, il va falloir se poser pour faire les bons choix dans toutes les idées qui m'ont traversé l'esprit, avait-elle confié. J'ai envie de me poser, alors peut-être que ça va prendre deux semaines, peut-être un mois, peut-être un an mais en tout cas je prendrai le temps pour pouvoir conter une histoire le plus sincèrement possible"