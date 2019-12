Jenifer annonce faire une pause : "Peut-être un mois, peut-être un an"

Lomepal, Jain, Angèle, BigFlo & Oli... Ils ont tous récemment exprimé leur besoin de faire une pause après plusieurs années très chargées. Jenifer a également fait part de son envie de couper les moteurs le temps d'une pause, afin de revenir encore plus forte, à tête reposée. Une fatigue qu'elle a détaillé sur les ondes de RTL, le 13 décembre 2019.

"Il y a des jours où j'ai envie tout de suite de me précipiter en studio parce que j'ai envie de continuer. La tournée est tellement géniale que je n'ai pas envie que ça s'arrête. Mais d'un autre côté, il va falloir se poser pour faire les bons choix dans toutes les idées qui m'ont traversé l'esprit", a expliqué celle qui a récemment remporté un Olympia Award. "J'ai envie de me poser, alors peut-être que ça va prendre deux semaines, peut-être un mois, peut-être un an mais en tout cas je prendrai le temps pour pouvoir conter une histoire le plus sincèrement possible", ajoute Jenifer, soucieuse de ne pas détériorer ce lien qui l'unit à son public.

Dimanche 15 décembre 2019, Jenifer a d'ailleurs mis un terme sa tournée, qui se finissait par une date à la Salle Pleyel à Paris. L'occasion d'encore resserrer les liens avec son public, qui la suit dans ses aventures depuis le début. "Je reçois une vague d'amour magnifique, un témoignage encore une fois qui me touche beaucoup. Parfois effectivement j'ai pris des chemins divers et variés, quitte à déboussoler mais je suis comme ça, j'ai suivi mes humeurs, en fonction de mon âge. En grandissant aux yeux de tous aussi, ce qui n'est pas bien évident !", a-t-elle tendrement confié à RTL.

Sa vie privée, tout aussi bien remplie, a sans aucun doute motivé les raisons de sa pause. La chanteuse est maman de deux garçons, Aaron, 16 ans, né de son histoire d'amour avec Maxim Nucci, et Joseph, 5 ans, né de sa relation avec l'acteurThierry Neuvic. Depuis août dernier, elle est mariée au restaurateur et entrepreneur corse, Ambroise Fieschi.