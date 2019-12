Olympia Awards: Bilal Hassani triomphe, Jenifer et Florence Foresti font le show

Ce fut l'un des grands événements de cette fin d'année. Alors qu'il y a quelques semaines, TF1 diffusait les NRJ Music Awards, la chaîne concurrente C8 a décidé de lancer sa propre cérémonie de récompenses. Nommée les Olympia Awards, la première édition s'est déroulée ce mercredi 11 décembre 2019 dans la salle de concert mythique qui a accueilli les plus grandes stars. A la présentation, on retrouvait Antoine de Caunes, accompagné de son acolyte de toujours, José Garcia, pour remettre les prix de manière loufoque aux artistes du monde musical mais aussi aux humoristes. Au programme, six catégories étaient représentées : "Artiste musical de l'année", "Révélation humour de l'année", "Concert de l'année", "Humoriste de l'année", "Spectacle d'humour de l'année" et "Olympia Award d'honneur".

Parmi les nommés, on retrouvait un panel de célébrités. Aya Nakamura était par exemple en compétition avec Angèle et Matt Pokora tandis qu'Inès Reg s'est imposée aux dépens de Roman Frayssinet et de Benjamin Tranié - lequel, absent de la cérémonie, a poussé un gros coup de gueule via les réseaux sociaux. Sur scène, les chanteurs ont fait le show et on régalé le public. Slimane et Vitaa sont venus défendre leur nouveau morceau Avant toi, Clara Luciani a fait danser l'assemblée avec Grenade, sans oublier les frères Gims et Dadju, Claudio Capéo, Bilal Hassani, Roméo Elvis mais aussi Jenifer, Trois Cafés Gourmands et Boulevard des Airs, tous venus mettre l'ambiance. Des invités prestigieux étaient également de la partie, dont Catherine Ringer, qui a reçu le premier "Olympia Award d'honneur", et Liam Payne, qui a rendu hystériques les fans présent(e)s. Côté humour, Florence Foresti a régalé avec un sketch hilarant et Inès Reg a enfin eu des paillettes dans sa vie en recevant le prix de la "Révélation humour de l'année". Une première cérémonie réussie qui se présente désormais comme un vrai rendez-vous annuel très attendu.

Le palmarès complet des Olympia Awards 2019 :

Artiste musical de l'année : Angèle