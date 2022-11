Jenifer ultra stylée pour Patrick Fiori et Alizée venue accompagnée de son mari Grégoire à cette soirée corse

La Corse sera à l'honneur ce vendredi 4 novembre à 21H10 sur France 3. La chaîne de télévision diffusera un programme exceptionnel : une émission intitulée Embarquement immédiat, présentée par Patrick Fiori et consacrée donc au patrimoine musical de l'île de Beauté, dont sa mère est originaire. Un show qui a déjà été enregistré, l'occasion de découvrir les coulisses de cette soirée sensationnelle en photos, et de découvrir notamment les invités de prestige qui ont été choisis par l'artiste de 53 ans pour honorer la Corse.

Ainsi, il était notamment possible d'apercevoir des stars de la chanson française comme Patrick Bruel, Bénabar, Claudio Capéo, Christophe Willem, Alizée ou encore Soprano, mais également des musiciens et groupes de polyphonies corses comme Antoine Ciosi, Voce Ventu, Clément Albertini, Jean-Charles Papi, Francine Massiani, A Pasqualina, Christophe Mondolini, A Filetta, Diana Di l'Alba, Canta u populu Corsu et bien d'autres ! Sans oublier la présence de Jenifer, étincelante dans un top argenté assorti à son jean.

Patrick Fiori, le plus Corse des Corses

Une jolie troupe, très hétérogène, qui a donc proposé un spectacle "corsé", effectué en partenariat avec Sony Music, la ville d'Ajaccio, la Communauté d'agglomération du Pays ajaccien, la ville de Zilia et Air Corsica. Ce concert était ainsi l'occasion de rendre hommage à la Corse à travers une musique intemporelle, vive, émotive, qui se prête plus que jamais aux mélanges des voix et des générations. Rendez-vous donc sur les antennes de France 3 ce vendredi soir pour assister à cet événement tant attendu, soigneusement préparé par Patrick Fiori, qui était donc le maître de cérémonie de cette soirée. Mais le voir être au coeur d'un projet comme celui-ci est tout sauf une surprise.

En effet, Patrick Fiori n'a jamais caché son attachement pour la Corse, qu'il met d'ailleurs régulièrement en avant dans ses chansons, que ce soit en solo ou à plusieurs, à l'image du titre Terra Corsa, qu'il a partagé avec son ami Florent Pagny et Jean-Charles Papi et dont le clip a été publié sur YouTube il y a cinq mois, générant plus de 3 millions de vues.