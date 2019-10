Jenifer victime d'une publicité mensongère : elle dénonce

Dernièrement, c'est Faustine Bollaert qui a mis en garde ses fans contre la marque Lipo CLA. "Mes amies et moi ne sommes pas surprises de voir le Lipo CLA passer aux infos. Au moins cinq d'entre nous avons suivi ce régime et nous avons toutes perdu beaucoup de poids", était-il inscrit en dessous d'un montage photos de l'animatrice de Ça commence aujourd'hui, un coup un peu ronde et un autre plus fine. En colère, la principale intéressée avait vite dit le fond de sa pensée : "Énorme coup de gueule contre ces publicités totalement mensongères qui se multiplient sur les réseaux. Pour toutes celles qui m'interrogent en privé donc : NON, je ne soutiens ou ne fais la promotion d'aucune méthode ou régime miracle. Surtout, n'accordez pas votre confiance à ces voyous. Ne prenez pas de risques avec votre santé pour des promesses illusoires. Par ailleurs, j'étais enceinte sur la photo de gauche et très fière de mes rondeurs. Comme je l'ai toujours été."

Laurence Boccolini avait connu la même mésaventure, avec la marque Keto, comme Jenifer. La marque a assuré que l'animatrice avait perdu pas moins de 29 kilos en deux mois. "Alors ATTENTION HEIN ? @ketofitpremiumdiet ou @premiumdietketofitreviews ou @keto_personal_diet ou quoi que ce soit commençant par ce nom est une ARNAQUE sans nom !!!!! Ils utilisent le nom de gens connus pour vous attirer sur leur page : impossible de les attaquer juridiquement vu qu'ils sont au bout du monde. Signaler leur comptes peut être... En tout cas, ne vous laissez pas avoir !!! (et merci à ma follower qui me l'a signalé", s'était indignée la maman de Willow (5 ans).