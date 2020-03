Jenna Dewan maman : elle dévoile les trois prénoms très originaux de son fils !

C'est avec une bien jolie nouvelle que cette journée débute. Après avoir conservé le secret pendant quelques heures, Jenna Dewan et son fiancé Steve Kazee ont annoncé qu'ils avaient finalement accueilli leur premier enfant commun le 6 mars 2020. Sur son compte Instagram, la comédienne et danseuse de 39 ans a dévoilé une photographie où elle câline son nourrisson, écrivant au passage le prénom que les parents ont choisi pour lui. Ou plutôt, les prénoms. "Et juste comme ça, nos coeurs ont explosé pour l'éternité et au-delà, raconte-t-elle. Bienvenue dans notre monde, mon petit ange. Callum Michael Rebel Kazee."

Les choses ne seront plus jamais les mêmes

Décidément, entre Jenna Dewan et Steve Kazee, les choses vont à mille à l'heure ! Depuis que l'actrice est officiellement divorcée de son ex Channing Tatum, elle se consacre entièrement à cette nouvelle idylle. Le 3 décembre dernier, le jour de son anniversaire, elle faisait même ses cartons pour emménager avec son chéri à quelques semaines de l'accouchement tant attendu. Récemment, la jeune femme a même fièrement exhibé sa bague de fiançailles sur les réseaux sociaux, signe que le mariage ne devrait plus tarder. "En un instant, notre univers a éclaté en grand et les choses ne seront plus jamais les mêmes, écrit Steve Kazee, jeune papa, de son côté. Bienvenue sur Terre, Callum Michael Rebel."