Jennifer Aniston invite Brad Pitt et son ex Gwyneth Paltrow à sa fête de Noël

Divorcée de Justin Theroux depuis maintenant deux ans, l'actrice de Morning Show n'envisage pas pour autant de se remettre avec Brad Pitt : "Depuis plus d'une décennie maintenant ils vivent des vies complètement différentes et donc, sans surprise, ils sont devenus deux personnes totalement différentes de celles qu'ils étaient lorsqu'ils étaient ensemble, a rapporté une autre source de People. Ils ont tourné la page depuis plus longtemps encore que leur relation. C'est de l'histoire ancienne." Pour rappel, Jennifer Aniston et Brad Pitt ont divorcé en 2005, après cinq ans de mariage et sept ans de vie commune. L'acteur d'Ad Astra est quand à lui séparé d'Angelina Jolie depuis trois ans mais leur divorce n'a toujours pas été finalisé.