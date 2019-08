Jennifer Garner : sa grande soeur Susannah lui ressemble à s'y méprendre

Dans la famille, je voudrais la grande soeur ! Sur son compte Instagram, Jennifer Garner a partagé de nombreuses photos de ses vacances en Virginie-Occidentale. Pendant que certains se dorent la pilule en Espagne, en Grèce ou en Amérique centrale, la comédienne de 47 ans a préféré se ressourcer dans sa région natale américaine – elle est née à Houston, dans le Texas, et a grandi à Charleston. L'occasion de se lancer dans des activités nautiques avec les membres de son clan : en stories Instagram, elle s'est immortalisée avec son aînée Susannah Kay Garner Carpenter, toutes les deux vêtues de gilets de sauvetage. Et on peut dire que la ressemblance entre les deux soeurettes est plus que flagrante !

Fille d'ingénieur et d'une professeure d'anglais, Jennifer Garner est la deuxième enfant d'une fratrie de trois. Malgré le temps qui passe et la distance géographique, l'ancienne Sydney Bristow de la série Alias a su conserver d'excellentes relations avec tout le monde.

Au mois d'août 2018, l'actrice a reçu sa propre étoile sur les pavés du célébrissime Walk of Fame d'Hollywood. Et qui avait fait le déplacement jusqu'à Los Angeles ? Susannah, sa petite soeur Melissa, ses deux parents ainsi que les trois enfants de l'actrice : Violet, 13 ans, Seraphina, 10 ans et Samuel, 7 ans. Peu avant, Jennifer Garner avait accordé un joli clin d'oeil à Susannah et Melissa sur les réseaux sociaux, à l'occasion du National Siblings Day, assurant qu'elle était "incroyablement chanceuse" de les avoir. Ha, la famille !