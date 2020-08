Jennifer Grey (Dirty Dancing) divorce de Clark Gregg après 19 ans de mariage

C'est officiel :Clark Gregg a demandé le divorce de sa femme Jennifer Grey, le 13 août 2020 à Los Angeles, selon un article paru dans The Blast. Mariés depuis 19 ans, les époux avaient annoncé leur séparation au mois de juillet dans un émouvant post Instagram.

En légende d'une photographie montrant Jennifer et Clark enlacés et amoureux, la star du film Dirty Dancing avait écrit : "Après dix-neuf années passées ensemble, nous nous sommes séparés en janvier, tout en sachant que nous formerons toujours une famille où chacun aime, estime et se préoccupe de l'autre. Nous avons récemment pris la difficile décision de divorcer, mais nous demeurons proches l'un de l'autre et sommes profondément reconnaissants pour la vie que nous avons eue ensemble et la merveilleuse fille que nous avons élevée."

Très touchée et désemparée par sa rupture, l'actrice américaine de 60 ans terminait sa publication en ajoutant : "Nous sommes complètement en larmes en publiant cela." Parents de Stella, âgée de 18 ans, les acteurs s'apprêtent à démarrer ainsi un nouveau chapitre de leur vie, loin l'un de l'autre, mais toujours unis et complices pour leur fille. Un divorce inattendu pour les fans des deux stars, convaincus que leur couple faisait partie des plus solides d'Hollywood.

Devenue célèbre en donnant la réplique à Patrick Swayze dans le film Dirty Dancing, Jennifer a obtenu un Golden Globe grâce à son rôle mythique de Bébé. De son côté, Clark Gregg est connu pour son travail dans les films de la saga Marvel.