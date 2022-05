Jennifer Grey fâchée avec Patrick Swayze : l'acteur "en larmes" pour leurs retrouvailles

En 1987, la vie deJennifer Grey a pris un nouveau tournant grâce au film Dirty Dancing. Si la chirurgie l'a, selon elle, empêchée d'aller plus loin dans son aventure sur grand écran, l'actrice, aujourd'hui âgée de 62 ans, aurait pu tout bonnement ne jamais connaître une telle notoriété. La raison ? Son refus au départ de donner la réplique à Patrick Swayze, alias Johnny Castle, son prof de danse et amoureux dans le scénario. Trente-cinq ans après la sortie de Dirty Dancing, une suite est non seulement prévue mais Jennifer Grey publie aussi ses mémoires. Un événement dont elle est venue parler sur le plateau de l'émission The View.

Forcément interviewée sur la folie autour de Dirty Dancing, Jennifer Grey a lâché une bombe en affirmant qu'elle a failli refuser de jouer avec Patrick Swayze. Pour elle, il était hors de question qu'ils soient de nouveau partenaires après sa première mauvaise expérience avec lui pour le film Red Dawn en 1984, tournage sur lequel le comédien était apparemment exécrable : "Il était très macho, il faisait de mauvaises blagues à tout le monde. Je ne pouvais juste pas le supporter."

"Il avait les larmes aux yeux"

Quand Patrick Swayze a donc su que cet épisode pouvait lui coûter son rôle, il a présenté ses plus sincères excuses à Jennifer Grey : "Il m'a emmenée à part et m'a dit 'Je t'adore, je t'adore et je suis vraiment désolé. Je sais que tu ne me veux pas avec toi sur ce film.' Il avait les larmes aux yeux" affirmait-elle, toujours dans l'émission The View. Ce pas vers elle a eu l'effet escompté puisque Jennifer Grey s'est elle aussi retrouvée au bord des larmes. C'est en constatant que l'alchimie fonctionnait entre eux qu'ils se sont lancés dans l'aventure.

De la haine à l'amour, il n'y a qu'un pas. Malheureusement, cette bonne entente a pris fin en 2009, à l'annonce de la mort de Patrick Swayze, emporté par un cancer du pancréas à l'âge de 57 ans. Jennifer Grey s'était à l'époque fendue d'un message émouvant : "Quand je pense à lui, je me revois dans ses bras alors que nous étions des gamins, en train de danser, nous exerçant au porté dans un lac glacial puis connaissant une explosion avec ce tout petit film dont nous pensions que personne ne le verrait jamais. (...) Patrick était une rare et magnifique combinaison de masculinité brute et de grâce étonnante." La comédienne n'aurait sans doute pas dit non pour une dernière danse avec lui...