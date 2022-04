Jennifer Grey méconnaissable après la chirurgie esthétique : "Je me suis tirée une balle dans le pied"

Il y a des opportunités qui parfois se présentent et s'avèrent être déterminantes pour une carrière. Jennifer Grey l'a vécue. L'actrice américaine de 62 ans publie ses mémoires dans lesquelles elle revient sur son parcours, sur l'immense impact de Dirty Dancing sur sa vie professionnelle et sur l'aspect éphémère de ses apparitions au cinéma. De "bébé" la plus connue du monde en 1987 à l'anonymat presque total, il n'y a qu'un pas que Jennifer Grey a franchi sans le savoir.

Son physique a toujours été un problème pour sa maman. Son nez, tout particulièrement. Depuis toute petite, la mère de Jennifer Grey lui martelait que la forme de son nez devait sûrement être un frein quand elle passait des castings : "Elle m'a dit 'Tu sais quoi ? C'est compliqué de te trouver des rôles. Rends-leur la tâche plus facile' (...) Quand j'étais enfant, j'étais complètement contre la rhinoplastie, a-t-elle confié au site People. Mes parents l'ont fait, mais c'était les années 1950 (...) Vous ne pouviez pas être homosexuel. Vous ne pouviez pas être Juif. Vous ne pouviez pas ressembler à un Juif."

Cette star qui ne l'a même pas reconnue

Malgré tout, Jennifer Grey a cédé à l'appel de la chirurgie esthétique et elle s'est vite rendue compte qu'elle n'aurait pas dû : "Je suis devenue invisible du jour au lendemain. Aux yeux des gens, je n'étais plus moi-même." Le fait que Michael Douglas ne la reconnaisse même pas sur un tapis rouge lui a brisé le coeur.C'est à ce moment-là qu'elle a fait le rapprochement entre l'opération et l'absence de propositions au cinéma : "J'ai dépensé tellement d'énergie à me demander ce que j'avais fait de mal, pourquoi j'avais été bannie du royaume. Mais en fait c'était un mensonge. Je me suis tirée une balle dans le pied toute seule" affirme l'ex-femme de Clark Gregg. Naturellement, Jennifer Grey en a voulu à sa maman qui l'a poussée à avoir recours à la chirurgie esthétique : "Le plus bizarre est que j'avais résisté toute ma vie, et j'étais tellement énervée contre ma mère de m'avoir conseillée de faire cette opération." Si elle a tenté de retrouver son apparence d'antan, l'actrice n'a jamais réussi...