Dirty Dancing : La scène du lac a été un calvaire à tourner

Les voyages, la célébrité, l'argent... La vie de star de cinéma présente d'alléchants avantages ! Elle comporte aussi quelques inconvénients et pas mal de risques, comme les tournages dans des conditions extrêmes. Les héros de Dirty Dancing, Patrick Swayze et Jennifer Grey, en avaient fait l'expérience dans les années 1980, à l'époque du tournage de la cultissime scène du porté dans le lac...

Il faisait horriblement froid, on était en hypothermie !

Trente-trois ans après sa sortie, Dirty Dancing (1987) continue de faire rêver des millions de fans. De son vivant, Patrick Swayze avait fait des aveux sur les coulisses de la réalisation de ce film mythique. En interview, il avait notamment raconté le tournage d'une scène se déroulant dans le lac de Lake Lure, en Caroline du Nord, par une journée d'octobre 1986. Le thermomètre affichait alors 4 °C.

"Il faisait horriblement froid, on était en hypothermie !", avait révélé Patrick Swayze. Le froid avait compliqué le tournage de cette scène et forcé l'acteur et sa partenaire à l'écran, Jennifer Grey, à la rejouer avec leurs vêtements mouillés. Les interprètes des personnages de Johnny Castle et Bébé ont même dû être filmés de loin, car leurs lèvres étaient devenues bleues, à cause du froid.

Patrick Swayze et Jennifer Grey ne sont pas les seuls à avoir pâti des conditions météo. Des décorateurs ont dû peindre à la bombe les feuilles d'arbres en vert, pour donner aux téléspectateurs l'impression que le film se déroulait en été. En réalité, l'automne a commencé pendant le tournage.

L'été dernier, les fans de Dirty Dancing ont appris qu'un nouveau remake était en cours de production. Jennifer Grey en sera la productrice exécutive et l'héroïne. Elle avait refusé de participer à la précédente réédition, en 2017.