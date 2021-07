Jennifer Lopez partage un cliché attendrissant avec sa fille Emme

En ce qui concerne leur complicité, force est de constater que mère et fille sont très proches. En début de semaine, ces dernières ont été aperçues en train de faire une grande séance de shopping au Universal CityWalk Mall, à Los Angeles. Une escapade qui n'a pas échappé aux nombreux photographes car les enfants de Ben Affleck, Seraphina et Samuel, étaient aussi de la partie. Toutefois, ce n'est pas la première fois que mère et fille font des virées shopping. En juin dernier, les deux protagonistes ont également été aperçues dans les rues très chic de Beverly Hills. Célébrité ou pas, Jennifer Lopez tient toujours à accompagner sa fille faire des emplettes !

Jennifer et Ben souhaitent le bonheur de leurs enfants

Le bonheur de leurs enfants est une priorité pour le couple Ben Affleck et Jennifer Lopez. Selon un informateur à E! News, au début du mois de juillet 2021, les deux tourtereaux font en sorte de rester proches de leurs chérubins. "Elle (Jennifer Lopez) sera entre Los Angeles et les Hamptons cet été, mais elle sera basée à Los Angeles. Elle cherche des écoles pour ses enfants. Elle est enthousiaste concernant ce nouveau départ et sur l'avancement avec Ben. Ils seront bientôt dans leur maison de Los Angeles", a confié la source.