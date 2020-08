Jennifer Lopez : Un craquage à 40 millions de dollars pour sa nouvelle maison

Jennifer Lopez a-t-elle la folie des grandeurs ? La star américaine de 51 ans vient d'acheter, avec son fiancé Alex Rodriguez, une sublime villa à Miami, en Floride. Le couple a vu grand en investissant pas moins de 40 millions de dollars pour cette propriété située sur Star Island.

La nouvelle demeure du couple possède notamment dix chambres à coucher réparties sur deux étages. De quoi faire plaisir à Emme et Maximilian, les jumeaux de Jlo, âgés de 12 ans et nés de son mariage passé avec Marc Anthony. Et de quoi, également, accueillir dignement Natasha, 15 ans, et Ella, 12 ans, les filles d'Alex Rodriguez et de son ex-femme Cynthia Scurtis.

Il faut aussi compter sur douze salles de bain, une cave à vin, un salon avec cheminée et piano, une terrasse côté chambre parentale, une cuisine dernier cri, un bureau ou encore un dressing. Une maison d'une surface habitable de 3700 m² ! On comprend mieux pourquoi la villa a été construite avec un ascenseur. Le terrain de 84 hectares, qui possède un ponton privé donnant sur l'océan, contient aussi une dépendance pour les invités avec deux chambres à coucher, deux salles de bain ou encore une buanderie.

L'extérieur de cette maison, avec vue sur Biscayne Bay, vaut aussi le détour puisqu'il faut compter sur un jardin luxuriant, une piscine interminable équipée d'un espace jacuzzi et d'une fontaine, un salon d'été...

Jennifer Lopez, dont la fortune est estimée à 400 millions de dollars, et son futur mari l'ancien joueur de base-ball Alex Rodriguez dont la sienne est évaluée aux alentours de 350 millions, sont du genre dépensiers puisqu'ils ont récemment fait part de leur intérêt pour le rachat des New York Mets. L'équipe de base-ball évolue en MLB (Major League Baseball) et appartient actuellement à l'homme d'affaires Fred Wilpon. Ce dernier souhaiterait la vendre depuis plusieurs mois.