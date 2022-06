Jennifer (Mariés au premier regard) dévoile une photo de son défunt frère pour un hommage bouleversant

Le 6 juin est une date particulière pour Jennifer et sa famille. Un événement que la candidate de Mariés au premier regard 2022 (M6) a souhaité partager, avec "beaucoup de nostalgie" avec sa communauté Instagram, ce lundi.

C'est un drame qui fait partie d'elle et dont elle avait parlé dans l'émission de dating de M6. Les téléspectateurs ont en effet appris qu'elle avait un grand frère qui est mort à l'âge de 25 ans, des suites d'une longue maladie. Depuis, pas un jour ne passe sans que la belle Lilloise de 31 ans ne pense à lui. Et aujourd'hui plus que jamais, il est dans sa tête et dans son coeur puisqu'il aurait dû fêter son anniversaire.

Pour l'occasion, l'ancienne Miss a souhaité partager une tendre photo d'enfance sur laquelle elle apparaît au côté de son défunt frère. A l'époque, "la vie n'était que tendresse et espérance" a-t-elle précisé. "Ensemble, soudés par les liens familiaux, nous grandissions sereinement. La vie était belle, tout semblait irréel. La beauté de la simplicité des moments de partage. De nos disputes à nos fous rires, de nos bêtises secrètes à toutes nos vacances en famille. Tout était merveilleux", a écrit Jennifer. Elle a ensuite précisé que son frère a toujours su la protéger, "de près ou de loin".

"Rien n'est plus beau que les liens fraternels, si forts et éternels. Hier n'est plus, aujourd'hui est une autre vie sans toi. Aujourd'hui, j'aimerais tant que tu sois là. Mais le destin en a décidé autrement. Je sais que tu fais partie de nos plus belles étoiles et que là haut, tu continues de briller et de nous protéger. J'aurais préféré te le dire, mais aujourd'hui, je ne peux que l'écrire. Joyeux anniversaire mon grand frère", a-t-elle conclu. Un message très touchant.

A l'occasion d'une interview donnée à TV Mag mi-avril, Jennifer s'était confiée sur ce douloureux sujet. Elle avait notamment expliqué qu'elle était intimement persuadée que son frère était à ses côtés le jour de son mariage avec Eddy, lors du tournage de Mariés au premier regard. Et son frère, elle l'aura à jamais dans la peau puisqu'elle s'est fait tatouer sa date de naissance en chiffres romains sur le bras.