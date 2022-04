Jennifer (Mariés au premier regard) ancienne Miss : révélations sur son passé

Lundi 18 avril, M6 a diffusé un nouvel épisode de Mariés au premier regard 2022. Les téléspectateurs ont pu suivre la suite des aventures de Frédérick et Emilie ou de Bruno et Alicia. Ils ont aussi fait la connaissance de Jennifer, une maman célibataire âgée de 31 ans au moment du tournage. Mais ce n'est pas la première fois qu'elle est sous le feu des projecteurs.

A l'occasion de son passage à la télévision, la belle blonde qui a été détruite par le père de son fils a accordé une interview à TV Mag. L'occasion de découvrir qu'il y a onze ans, Jennifer a été candidate pour le concours Miss France. "J'ai été élue Miss Ostrevant 2011. Miss France est une expérience qui m'a été très utile pour travailler mon expression orale et cela m'a appris à devenir une femme. J'y ai aussi appris à être regardée, écoutée et jugée par des milliers de personnes. J'ai préféré arrêter cette belle aventure au bout de deux ans après avoir obtenu cette écharpe de troisième dauphine de Miss Nord-Pas-de-Calais 2012", a tout d'abord confié la jeune femme.

Jennifer a ensuite rappelé que par la suite, elles ont eu trois lauréates les années suivantes, dont Iris Mittenaere. La compagne de Diego El Glaoui a été élue Miss France 2016, puis Miss Univers 2016. "Sa maman fait partie de mes très bonnes amies. J'ai eu la chance de rencontrer plein de gens grâce à mon expérience chez les Miss", a-t-elle conclu sur le sujet.

Au cours de l'entretien, Jennifer a aussi révélé qu'il y a quelques années, son frère aîné était "décédé à l'âge de 25 ans des suites d'une longue maladie". "Cela a été un gros choc pour moi comme pour mes parents", a-t-elle ajouté. Malgré tout, elle était persuadée qu'il était présent le jour du mariage, car elle a vu "plein de signes". "C'est un drame qui fait partie de mon passé et qui fait aussi de moi la femme dynamique que je suis devenue. Il a fallu se forger une carapace et faire preuve de caractère pour surmonter cette épreuve auprès de mes parents. Je souhaite vivre à 1000% et ne pas avoir de regrets dans ma vie", avait-elle précisé.