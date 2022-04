Jennifer (Mariés au premier regard) harcelée depuis les rumeurs de couple : la justice s'en mêle

Etre propulsé sous le feu des projecteurs du jour au lendemain n'a pas que du bon. Jennifer est en train de le comprendre puisque depuis bientôt une semaine, elle est la cible de rumeurs sur sa vie privée. Assaillie de messages malveillants depuis, la candidate de Mariés au premier regard 2022 (M6) a pris une grande décision.

Le week-end dernier, le blogueur Aqababe a expliqué que d'après ses informations, la gérante d'un salon de coiffure de 32 ans était en couple avec un homme marié lors du tournage. Un certain Adrien qui aurait finalement quitté son épouse pour Jennifer. Des photos de l'homme en question en compagnie de la maman d'un petit garçon de 7 ans ont été dévoilées. Très vite, cette dernière s'est donc saisie de son compte Instagram pour démentir ces allégations. Et comme l'a dévoilé TV Mag, elle entend porter plainte contre Aqababe.

"J'étais préparée à l'idée d'être médiatisée et soumise au regard critique des téléspectateurs mais pas d'être confrontée à de la haine. Quand je vois certains messages, cela dépasse tout ce que je pouvais imaginer. Personne ne mérite de recevoir cela, il faut arrêter ces incitations à la haine", a tout d'abord confié Jennifer à nos confrères. La Lilloise reçoit en effet de nombreux messages de haine depuis la sortie de ce ragot alors qu'elle n'était "absolument pas en couple avec un autre homme durant le tournage". L'homme qui a été montré malgré lui serait en réalité un ami de la famille. "La personne qui a été montrée à ses dépens sur les réseaux sociaux est victime d'atteinte à son image et à sa vie privée", a poursuivi la grande amie de la maman d'Iris Mittenaere.

Jennifer porte plainte, son fils mêlé...

Elle a donc fait appel à un avocat afin de poursuivre Aqababe en justice. "C'est de l'acharnement de la part de cette personne qui veut faire du buzz sur ma vie privée. Tout cela doit cesser. Nous faisons un référé fondé sur l'atteinte au droit à l'image et à l'intimité de la vie privée, sur la diffusion d'images qui ont pour conséquence des incitations à la haine. Cela est très grave, des photos de mon fils ont été prises et diffusées à mon insu alors que je ne l'expose jamais sur Internet. C'est inacceptable", s'est-elle indignée.

Jennifer a également regretté que certains fans de l'émission soient prêts à tout pour savoir si à l'heure actuelle, elle était en couple avec Eddy, l'homme qu'on lui a présenté dans le cadre de Mariés au premier regard. Certains viennent devant chez elle ou dans le salon de coiffure dans lequel elle travaille afin de voir si elle porte son alliance. Mais les plus informés le savent, tous les candidats doivent les retirer après le tournage afin de brouiller les pistes. "Ce qu'il se passe après le tournage ne regarde que moi, c'est ma vie privée. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie et j'ai repris la mienne. (...) Les gens pourront découvrir ce qu'il advient de mon expérience après la diffusion de l'émission sur M6 mais pas avant", a-t-elle précisé avant d'assurer que, contrairement a ce qu'Aqababe a expliqué, elle n'a pas participé à Mariés au premier regard dans le but d'être influenceuse ou pour faire de la télé-réalité par la suite.