Jennifer (Mariés au premier regard) en couple pendant le tournage ? Elle brise le silence

Le 18 avril dernier, les téléspectateurs de M6 ont fait la connaissance de Jennifer, une maman célibataire âgée de 31 ans au moment du tournage. La belle blonde qui réside à Lille a expliqué que le père de son fils de 6 ans l'avait trahie. Une histoire d'amour qui l'a détruite et qui l'a poussée à se tourner vers Mariés au premier regard 2022 pour trouver la perle rare. Les experts lui ont trouvé une compatibilité à 81% avec Eddy (37 ans, chargée d'activités événementielles à Lille). Bien qu'elle soit prête à se marier, était-elle vraiment sincère ?

Le week-end dernier, Aqababe a lâché une bombe. Selon lui, Jennifer n'était pas célibataire lors du tournage de Mariés au premier regard. Elle était (et serait toujours) en couple avec un homme marié prénommé Adrien. Et ce dernier aurait fini par 'laisser sa vraie femme" afin de vivre pleinement sa relation avec la candidate. "Sachez qu'elle était au courant qu'Adrien avait une vraie femme ", a également précisé le blogueur.

Toujours d'après Aqababe, la grande amie de la maman d'Iris Mittenaere aurait participé au programme de la sixième chaîne uniquement dans le but de devenir influenceuse. Et elle se serait dit que Mariés au premier regard pouvait lui donner un petit coup de pouce. Afin de prouver ses dires, le blogueur a dévoilé des photos de la mère de famille avec un homme.

Jennifer n'a bien entendu pas tardé à réagir à ces allégations. Et la gérante d'un salon de coiffure a assuré que tout était faux. "Depuis quelques jours de fausses informations circulent à mon sujet. Certains s'amusent à dire que j'étais en couple pendant le tournage de MAPR. Je tiens à vous rassurer, je n'ai jamais été en couple pendant le tournage. Ni eu de relation avec un homme marié (cela ne me regarde pas du tout). La personne que vous avez pu voir sur certaines photos est un très bon ami. Il s'agit d'Adrien que je connais depuis un an. Et je n'ai pas pour intention de cacher sa présence. Vous pourrez continuer à nous prendre en photo", a tout d'abord écrit Jennifer. Elle a ensuite expliqué que son travail lui suffisait et qu'elle ne manquait de rien. "Pas besoin de me montrer sur les réseaux pour gagner ma vie", a-t-elle conclu.