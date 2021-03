Jenny et Crisoula (Pékin Express 2021) blessées et tous les candidats malades... leurs révélations

Pékin Express est l'aventure d'une vie. Tous les candidats qui y ont participé ont mis en avant le côté humain de l'émission, notamment grâce à leurs rencontres avec les locaux. Mais le tournage est aussi très éprouvant car il faut relever des défis physiques, ce qui peut parfois donner lieu à des blessures. Interviewées par Purepeople Crisoula et Jenny, qui ont été éliminées à l'issue de l'épisode du 9 mars 2021, ont révélé qu'elles avaient souffert durant le tournage.

Vous êtes-vous blessées sur le tournage en off ?

Crisoula : Ah oui et pas qu'une fois. La jambe de Jenny ce n'était plus des mollets, juste un gros bleu. Toute la jambe était bleue.

Jenny : Ah oui, lors de l'épreuve où on poussait un vélo avec plein de bananes, le fruit tapait contre mon mollet donc j'ai eu un bleu, puis deux, puis trois... En fait ça a fait tout mon mollet, on n'a jamais vu ça. On ne l'a pas vu à la télé. Et ma tante s'est ouvert un doigt.

Crisoula : Mon sang coulait. J'ai mis un t-shirt et mes gants de sport.

Jenny : A la première épreuve aussi quand on a fait le radeau, ma tante s'est penchée vers la droite à un moment et moi je suis tombée sur elle avec la rame en dessous. Toute sa cheville était gonflée, elle avait super mal par la suite. Mais on n'a rien lâché.

Etes-vous tombées malades ? Car Rose-Marie a révélé en story Instagram que les frères avaient eu la gastro.

Crisoula : J'ai été malade en Ethiopie. Je me suis ramassée dieu ne sait quoi à l'hôtel. Sinon on ne mangeait pas grand-chose.

Jenny : On a fait le trajet pour aller en Ethiopie. On est restées comme réserve donc on a fait le trajet avec les autres participants qualifiés. On devait prendre un avion pour aller dans une autre ville mais il y avait une tempête de sable donc on a dû faire le trajet en car. La production a dû trouver des hôtels à mi-chemin. Ils n'avaient pas le temps de vérifier les avis etc. Et là tous les binômes ont été malades. Ca a commencé avec les cafards le matin puis ça s'est enchaîné.

Crisoula : Là on a dormi avec nos vêtements et nos chaussures parce que les cafards grouillaient dans la salle de bain. J'avais peur qu'un d'entre eux rentre dans les sacs, donc on les a pris sur nous aussi, sur le lit.

