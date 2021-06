Jérémie Elkaïm très complice avec une jolie actrice à Roland Garros, les VIP attentifs

Roland-Garros 2021, c'est parti ! Le tournoi, qui tient déjà sa polémique après l'abandon tonitruant de la joueuse Naomi Osaka, accueille chaque jour des milliers de spectateurs dans le respect des contraintes sanitaires. Lundi 1er juin, on a pu compter sur la présence d'une flopée de VIP.

Dans les tribunes, on a ainsi vu l'acteur Jérémie Elkaïm, passionné de tennis, masque contre le coronavirus sur le visage et chemise ouverte en raison des fortes chaleurs. Le beau gosse vu dans les films Polisse ou La guerre est déclarée était bien accompagné puisqu'il s'est montré très proche et très complice avec une consoeur. En effet, on pouvait voir à ses côtés la charmante Valentine Catzéflis, avec qui il a eu le plaisir de tourner au cinéma dans Indésirables. Sortie entre fans de terre battue ou insoupçonnée relation ? Le discret comédien âgé de 42 ans a par le passé été en couple avec deux autres actrices : Valérie Donzelli, avec qui il a eu deux enfants (Gabriel et Rebecca) ainsi qu'avec Anaïs Demoustier (avec qui il a une fille).

Lors de cette journée à Roland-Garros, on a aussi pu voir les musiciens Alexandre Chière et Paul Cucuron (du duo Synapson), la chanteuse Marine Basset (alias Tessa B), Guillaume de Tonquédec, Noémie Caillault, Juliette Delacroix ou encore Claude Lelouch... Etaient aussi présentes Elina Svitolina, la fiancée de Gael Monfils (qui l'a emporté au 1er tour en quatre sets contre l'Espagnol Albert Ramos-Vinolas) tout comme Laetitia Espagnet, compagne de Hugo Gaston (lequel s'est fait battre au 1er tour en trois sets par son confrère tricolore Richard Gasquet).

Roland-Garros se tient jusqu'au 13 juin, date de la finale hommes qui clôture traditionnellement le tournoi. Cette année encore, les regards seront braqués sur Rafael Nadal qui tentera de remporter son 14 trophée parisien !