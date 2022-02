Jérémie Renier se livre sur ses transformations physiques : "Le pire a été de prendre 25 kg, je me suis gavé"...

L'acteur Jéremie Renier est à l'affiche du nouveau film L'Ennemi de Stephan Streker depuis le 26 janvier 2022. Habitué des transformations physiques à cause de son métier, il s'est confié pour L'Equipe sur le rôle du sport dans sa vie et sur la relation qu'il entretient avec son corps.

L'acteur belge, vu récemment aux obsèques de Gaspard Ulliel, a bien conscience que son corps est son outil de travail et que la psychologie de ses personnages est toujours liée de près ou de loin à leur physique. Aussi, il confie : "Quand je reçois un scénario, je me demande toujours à quoi ressemble le corps du personnage. Je suis une page blanche. Les cheveux, la barbe, la moustache participent à cette recherche. J'ai beaucoup changé de visage."

Dans son nouveau film, le comédien incarne Louis Durieux, un homme politique qui entretient une relation toxique avec une femme. Après avoir un instant envisagé un personnage assez fort, il se met finalement d'accord avec le réalisateur Stephan Streker, "le réalisateur m'a d'abord demandé de prendre du poids, et puis nous nous sommes dit : 'Non, le personnage doit être sec, les cheveux très tirés en arrière'", a-t-il expliqué. Et de poursuivre avec une pointe d'humour : "Du coup, j'ai dû rapidement perdre les kilos que je venais d'emmagasiner. J'ai beaucoup fait le yo-yo avec mon corps, j'espère ne pas l'avoir trop martyrisé. Entre deux tournages, je ne me prive pas de grand-chose car je bénéficie d'un bon métabolisme. Merci les parents."

L'acteur et papa de 3 enfants s'est souvenu pour nos confrères de sa transformation la plus extrêmes, survenue en 2012 sur un film d'Éric Guirado : "Le pire a été de prendre 25 kg pour Possessions. Je me suis gavé. Je devais ingurgiter 10 000 à 15 000 calories par jour, quand j'en consomme normalement 2 500. Ce genre de prise de poids provoque des effets sur le moral. Quand je m'engraisse, je m'essouffle rapidement mais je me sens assez puissant."