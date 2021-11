Jeremstar séparé de son compagnon Lorenzo : "Ça ne va pas bien"

Coup dur pour Jeremstar. Ce samedi 13 novembre 2021, à l'occasion d'une session de questions-réponses sur son compte Instagram, le jeune homme de 34 ans a dévoilé s'être séparé de son compagnon Lorenzo. Une histoire d'amour de quatre ans qu'il avait, par le passé, fièrement exposée sur la Toile.

Très proche de son public, Jeremstar a rapidement annoncé être à nouveau célibataire. "Je ne suis plus en couple depuis un petit moment, voilà. Depuis un mois", avait-il précisé dans sa vidéo. Et de poursuivre, encore affecté par sa récente rupture : "Ça ne va pas bien, mais je pense que vous l'aviez senti depuis un petit moment. Je n'avais pas forcément envie d'en parler tout simplement parce que je ne me sentais pas prêt, parce qu'on me mettait une pression pas possible." Une situation "très désagréable à vivre" sur laquelle Jérémy Gisclon (de son vrai nom) s'est épanché ce dimanche 14 novembre.

Toujours via ses stories Instagram, Jeremstar s'est à nouveau exprimé sur sa séparation, saluant les nombreux messages de soutien qu'il a reçu de la part de sa communauté : "Coucou à tous, je voulais faire cette petite story pour vous remercier du plus profond de mon coeur pour tous les gentils messages que vous m'avez envoyés hier." Et de poursuivre, légèrement amer : "Je vous l'ai dit, je me suis exprimé sur cette rupture, je ne compte pas en reparler, on va passer à autre chose." Toujours aussi discret sur le sujet, Jeremstar n'a jusqu'à présent pas encore dévoilé les raisons de sa séparation. Tout ce que l'on sait, c'est que cela a été une décision commune, sans aucun conflit.