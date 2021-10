Jérémy Frérot "interdit bancaire" : le chanteur a connu de graves problèmes financiers

Se lancer dans l'industrie musicale est un projet risqué. Et ça, Jérémy Frérot l'a appris à ses dépens. Face à Nikos Aliagas, lundi 25 octobre 2021, le chanteur de 31 ans s'est souvenu des nombreuses difficultés qu'il a essuyé par le passé. Un entretien relayé par Télé-Loisirs.

Après avoir évoqué son désir de devenir professeur d'EPS, l'ancien acolyte de Florian Delavega a ensuite fait quelques confidences sur le jour où il a annoncé à ses parents qu'il comptait arrêter ses études. "Je n'étais pas serein du tout. Je me rappelle très bien de ce Skype. À ce moment-là, j'habite à Saint-Denis dans le 93 car je vais à la fac à Bobigny", a-t-il d'abord expliqué. Un projet d'envergure qui a dû attendre suite à ses problèmes financiers : "Je décide de tout arrêter pour faire de la musique et je ne peux pas rentrer chez moi, car je suis interdit bancaire. Je ne peux pas prendre les billets de train."

Contre toute attente, Jérémy Frérot a finalement eu gain de cause en obtenant l'accord de ses parents. "Quand je suis arrivé à la maison pour les vacances, ça a été une grosse discussion. Ils ont accepté, mais en me disant : 'Bon maintenant, tu te débrouilles tout seul. On ne t'aide plus'". Une bonne nouvelle donc qui, comme il l'a ensuite partagé à l'animateur, a beaucoup surpris le reste de son entourage. Car une fois la "bombe" annoncée, ses frères et soeurs lui ont régulièrement envoyé des messages pour le féliciter d'avoir réussi à faire une telle prouesse.

Un homme très amoureux

En couple avec Laure Manaudou depuis 2015, Jérémy Frérot a su oublier ses problèmes d'antan à ses côtés. Après avoir donné naissance à deux enfants, le couple a ensuite décidé d'officialiser son amour en 2018 dans le Bassin d'Arcachon. Et, en février dernier, lors de son passage dans l'émission L'hebdo de la musique (W9), Jérémy Frérot avait d'ailleurs dévoilé les coulisses de sa demande en mariage. Une belle déclaration d'amour faite dans un lieu peu commun. "J'ai fait ma demande de mariage en Islande, sur un volcan. J'avais la bague dans la poche et je me demandais comment j'allais faire", avait-il expliqué, amoureux. Et de conclure : "A un moment, j'ai vu cette étendue avec plein de volcans partout. J'ai dit : 'Vas-y on monte là-haut, ça va être marrant'. Et je l'ai fait là." Aujourd'hui, il vit une belle histoire professionnelle et personnelle !