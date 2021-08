Jérémy Frérot marié à Laure Manaudou : sa demande inoubliable, dans un cadre spécial

Des performances qui devraient ravir les nombreux fans de Jérémy Frérot mais aussi sa femme Laure Manaudou et leurs deux garçons, du moins le plus grand, Lou, âgé de 4 ans. Son petit frère n'a que 6 mois...

Laure Manaudou et Jérémy Frérot - qui ont eu un coup de foudre en plein concert - sont mariés depuis trois ans. Ils se sont unis en mai 2018, dans le bassin d'Arcachon, où ils habitent. Le couple avait convié tous ses proches pour ce grand moment. Ce n'est que plus tard que Jérémy Frérot avait accepté d'en dire plus sur la façon dont il a demandé la main de celle qui est devenue sa femme.

Invité de l'émission L'Hebdo de la musique (W9) en février dernier, à l'occasion de la sortie de son dernier album solo, Meilleure vie, l'ex-membre du duo Fréro Delavega s'était confié auprès d'Erika Moulet. L'animatrice l'avait soumis au jeu du "Déjà fait/Jamais fait". A la question de savoir s'il avait déjà fait un truc complètement dingue par amour, Jérémy Frérot a répondu "Déjà fait". C'est alors qu'il avait évoqué sa demande en mariage....

"J'ai fait ma demande de mariage en Islande, sur un volcan. J'avais la bague dans la poche et je me demandais comment j'allais faire. A un moment, j'ai vu cette étendue avec plein de volcans partout. J'ai dit : 'Vas-y on monte là-haut, ça va être marrant'. Et je l'ai fait là", avait alors racconté Jérémy Frérot. Depuis, il file le parfait amour avec Laure Manaudou...