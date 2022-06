Jérémy Frérot lynché en privé, il révèle l'humiliation et fait une surprenante réponse...

En chanson, comme en cinéma, ce n'est pas parce qu'on a du succès qu'on a forcément que des admirateurs ! Et Jérémy Frérot en est la preuve vivante.

En effet, ce samedi 4 juin, le beau gosse a reçu des messages vocaux de la part d'un hater prénommé Jérôme dans sa messagerie privée Instagram. Des messages que le chanteur et compagnon de Laure Manaudou n'a pas hésité à partager dans sa story Instagram. "C'est quand même ouf que tu fasses autant de la merde et que les gens t'aiment autant. Je suis désolé, je n'ai rien contre toi personnellement tu vois mais ce que tu fais c'est vraiment pas terrible quoi. Il y a quatre accords et t'as une voix qui passe vite fait mais c'est pour les midinettes quoi. C'est tellement pauvre quoi. Il n'y a pas d'émotion. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a rien qui sort de toi quoi. T'as un truc, tu peux pas dégager autre chose. Après, tu verras sûrement jamais ce message mais je te conseille en fait d'être plus dans l'émotion. T'as pas de talent en fait, t'es pas un artiste finalement. T'as juste le nom quoi. Je n'ai rien contre toi... Vous n'apportez rien à la culture et vous gagnez de l'argent comme ça. C'est dur pour les vrais artistes", s'est ainsi exprimé le jeune homme sous forme de message audio. En regardant sa photo de profil, on remarque que Jérôme est aussi beau garçon que Jérémy Frérot, même s'il ne sont visiblement pas près de devenir les meilleurs amis du monde !

Jérémy Frérot répond aux critiques de son hater

De son côté, Jérémy Frérot, père de famille de deux enfants, a plutôt fait preuve de sang-froid en répondant à son hater de la manière suivante : "Par contre @jerome.b.2 Rdv sur le parking de hyper u à Gujan à 17h. J'ai plein d'autres talents à te montrer...". Même s'il n'est pas toujours facile pour un artiste de subir des critiques parfois virulentes à son égard, Jérémy Frérot sait que ça fait aussi parti du jeu !

Cependant, l'interprète de A la vie qu'on mène n'a rien perdu de son talent puis qu'il a enflammé la scène toulonnaise lors de l'émission La Chanson de l'année diffusée ce samedi 4 juin sur TF1.