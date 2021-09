Jérémy Frérot torse nu : le mari de Laure Manaudou séduit en "capitaine"

Je ne ferai pas plus d'enfants

Jérémy Frérot a, heureusement, d'autres occupations. En couple avec la nageuse Laure Manaudou depuis 2015, marié depuis 2018, il est l'heureux papa de deux garçons, Lou, 4 ans, et un petit nouveau de 8 mois. Sa compagne est également maman de Manon, née de sa relation avec Frédérick Bousquet. La famille semble donc être au complet. Le chanteur, en tout cas, l'a assuré : il ne souhaite pas biberonner une fois de plus. "Deuxième enfant, deuxième album. Je ne ferai pas plus d'enfants, mais je pense que je ferai plus d'albums", a-t-il expliqué dans l'émission 50' Inside. Ne dit-on pas qu'il ne faut jamais dire jamais ?