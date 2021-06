Jérémy Stravius en couple avec José depuis 8 ans : jolie photo avec son compagnon

C'est l'un des nageurs français les plus doués de sa génération. Jérémy Stravius, âgé de 32 ans, a remporté les titres les plus prestigieux de son sport. Champion olympique lors des JO de Londres en 2012, il a régné avec l'équipe de France sur son sport pendant de nombreuses années. Si sa carrière sportive est riche de nombreux accomplissements, l'athlète s'est fait beaucoup plus discret sur sa vie privée, jusqu'à samedi dernier lors du documentaire Faut qu'on parle diffusé sur Canal +. Aux côtés de la basketteuse Céline Dumerc, de l'escrimeuse Astrid Guyart, du patineur Kévin Aymoz, de la judokate Amandine Buchard, et du rugbyman Jérémy Clamy-Edroux, le natif d'Abbeville a révélé son homosexualité pour la première fois.

Un choix qu'il a fait avant tout pour permettre aux personnes concernées de ne plus se cacher et de vivre leur sexualité comme ils l'entendent. "On n'a pas fait ce doc pour nous mais plus pour les autres. Je voulais vraiment faire passer un message pour les plus jeunes...", assure-t-il dans les colonnes du Parisien dimanche 20 juin. Une action courageuse pour celui qui n'a jamais caché son homosexualité, même s'il ne l'a jusqu'ici jamais rendu publique. "J'ai toujours refusé parce que je ne voulais pas être le porte-drapeau. Je ne ressentais aucunement le besoin de faire mon coming out. D'ailleurs, je trouve le mot violent. Mais je ne cachais rien, c'était naturel. Ça fait longtemps que je vis avec ce statut. Si on me demande, je le dis sans mentir, sinon je ne dis rien", détaille-t-il.

Ça fait huit ans que je suis avec mon mec, je vais poster naturellement des choses sur les réseaux sociaux.

En couple avec un certain José, Jérémy Stravius n'a pas vraiment eu peur des retours suite au documentaire, puisqu'il n'hésite pas à montrer son amoureux sur son compte Instagram depuis plusieurs années. "Ça fait huit ans que je suis avec mon mec, je vais poster naturellement des choses sur les réseaux sociaux. C'est juste normal", explique-t-il. Sur le compte Instagram du nageur, on peut en effet découvrir plusieurs photos du joli couple.