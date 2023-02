Jérôme Anger : Ses célèbres ex avec qui il a eu 5 enfants

L'acteur français Jérôme Anger fête en ce jeudi 2 février son 65ème anniversaire. L'occasion de revenir sur les différentes idylles du comédien révélé sur la scène nationale au cours des années 1980, ainsi que les nombreux enfants qu'il a pu avoir au cours de sa vie. Il faut dire que Jérôme Anger n'a pas chômé côté famille, puisqu'il est est devenu père à cinq reprises !

Tout d'abord, l'acteur a d'abord eu une longue relation avec l'actrice Isabelle Silvestri, qui est devenue la mère de ses trois aînés : Alexandre (né en 1985), Emma (née en 1987) et Magda (née en 1991). Cette comédienne, que l'on a notamment pu apercevoir dans le long-métrage Pauvre Richard ! paru en 2013, est quelqu'un d'extrêmement discret. Les informations la concernant sont extrêmement rares. Et si l'on sait si peu de choses d'Isabelle Silvestri, c'est tout simplement car l'actrice a toujours préféré l'anonymat à la célébrité, malgré le succès grandissant de la carrière de son compagnon de l'époque. Le couple s'est ensuite séparé.

Mes petits bonheurs permanents

Jérôme Anger a par la suite fait la rencontre de l'actrice française Claire Borotra sur le tournage de la série culte Julie Lescaut, à la fin des années 1990. Ensemble, ils ont eu deux enfants : Alaïs (née en 2001) et Arthur (né en 2008). Ils ont effectué plusieurs tournages ensemble, durant lesquels ils ont pu consolider leur relation. "Quand on produit, ce sont des tensions extrêmes. Claire et moi, on se répartit les tâches. En l'occurrence pour Vive les vacances (TF1), c'est elle qui a écrit le scénario", avait confié Jérôme Anger à ce sujet lors d'un entretien accordé au média Ici Paris en 2009.

Au cours de cette interview, il révélait aussi quel type de père il était avec ses enfants ainsi que ce qu'il ressentait pour eux. "Quel genre de papa je suis ? Certainement pas à la hauteur de la tâche, mais je les adore !", expliquait-il, les décrivant comme ses "petits bonheurs permanents". Désormais séparé de Claire Borotra, le comédien se fait plus discret mais n'en oublie pas de prendre part à de nouveaux projets. L'année dernière, on a ainsi pu le voir dans le téléfilm nommé Le Saut du diable 2 : le Sentier des loups, diffusé sur TF1 en novembre dernier.