Jérome Anthony en deuil : "Nous étions très proches..."

Chaque soir depuis le début du confinement, Jérôme Anthony participe à Tous en cuisine (M6), avec le chef Cyril Lignac. Si, à l'écran, il a toujours eu le sourire, le présentateur de 51 ans a vécu une terrible épreuve comme il l'a confié dans l'émission Good Morning Week-end sur Non Stop People.

Jérôme Anthony est heureux de participer à Tous en cuisine depuis plusieurs semaines car cela lui permet de s'amuser et de garder un lien avec les téléspectateurs. Mais il admet auprès de nos confrères que la période de confinement a été marquée par le décès de l'un de ses proches. "Personnellement, ce n'était pas toujours évident. Dans mon entourage ça n'a pas été évident, mais on a gardé le cap et le sourire", a-t-il tout d'abord confié.

Il a ensuite accepté d'en dire un peu plus sur la douleur qu'il a vécue : "J'ai perdu ma grand-mère figurez-vous pendant ce confinement et j'étais très proche d'elle, j'ai dû conjuguer avec tout ça... Mais je n'ai même pas envie d'en parler, parce que ça me rend très triste, et ces émissions m'ont fait beaucoup beaucoup de bien." A l'écran, Jérôme Anthony n'a en effet jamais rien laissé paraître. Chaque soir, il tente de reproduire la recette du jour de Cyril Lignac. Le juré du Meilleur Pâtissier réalise des recettes que chacun peut reproduire chez lui. Et depuis le début de la diffusion, l'émission réalise de très bonnes audiences. De quoi donner un peu plus le sourire à Jérôme Anthony.

C'est avec son fils Joseph (16 ans) qu'il a passé tout son confinement. "On se fait plein de vidéos ensemble, il adore la lumière comme son père. Et puis les journées passent très vite, parce que je suis en direct tous les soirs avec Cyril Lignac sur M6", confiait-il à Public dans son édition du 10 avril. Celui qui est aussi l'heureux papa de Simon (23 ans) avait également évoqué sa "relation à distance".