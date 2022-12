Jérôme et Lucile (L'amour est dans le pré) attendris : grande première pour leur fille Capucine, des images dévoilées

Les fêtes de fin d'année sont souvent synonymes de moments en famille. Certaines personnalités ont d'ailleurs dévoilé des photos sur les réseaux sociaux. Telles que Nabilla Benattia qui a pu retrouver sa maman Marie-Luce mais aussi, son papa Khoutir. Ou bien Géraldine Maillet qui a partagé des clichés en compagnie de sa fille Mathilde qui lui ressemble tant. Jérôme et Lucile aussi ont quitté l'Auvergne-Rhône-Alpes pour se rendre en Bretagne semble-t-il, chez les parents de la jeune femme. C'était l'occasion pour les candidats de L'amour est dans le pré 2020 (M6) d'assister à une grande première.

Après avoir passé le réveillon de Noël chez eux, Jérôme et Lucile se sont rendus en Bretagne. "Bien arrivés", ont-ils écrit lundi 26 décembre 2022 en légende d'une photo d'eux avec leur petite fille Capucine (1 an), dont le visage est flou car elle bougeait au moment où ses parents ont capturé l'instant. C'est ensuite une photo de leur merveille prête à grimper sur un tricycle qu'elle venait de recevoir qu'ils ont partagée.

Une fois cette soirée festive passée, Jérôme et Lucile ont profité du grand air avec leur fille Capucine. Ce mardi 27 décembre, ils se sont rendus à la plage dans l'après-midi. Et la jeune maman n'a pas manqué de partager une photo sur laquelle on peut découvrir sa fille (de dos), à la plage, avec son papa en train de l'admirer. "Ce matin, premiers pas dans le sable pour notre poupée", est-il écrit en légende. Une belle étape que les parents ont à coup sûr savourée. C'est ensuite une vidéo de Capucine en train de marcher, tout en tenant la main de Jérôme et Lucile, qui a été dévoilée. À consommer sans modération (dans le diaporama).

La jolie famille peut heureusement profiter des fêtes de fin d'année avec une santé de fer. Le 15 décembre dernier, Lucile et Capucine étaient bien moins en forme comme l'avait révélé Jérôme. "Bon, Capucine et maman ont le Covid. Epuisement total des troupes. Depuis hier, on est entre fièvre et courbatures. Heureusement, papa et mamie sont là", avait écrit le père de famille.