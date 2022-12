Géraldine Maillet complice avec sa fille Mathilde qui lui ressemble tant : rares photos d'un moment festif

Les fêtes de fin d'année sont une occasion de plus de se retrouver en famille. Nombreuses sont les personnalités à avoir partagé leurs retrouvailles avec leurs proches, à l'occasion du réveillon de Noël. Nabilla Benattia par exemple a eu le bonheur de retrouver sa maman Marie-Luce mais aussi, son papa Khoutir. Géraldine Maillet aussi a passé un moment privilégié avec ceux qu'elle aime et n'a pas manqué de partager des photos sur son compte Instagram. L'occasion de voir de rares photos de sa fille Mathilde (19 ans) qui lui ressemble tant.

L'ambiance était à la fête pour Géraldine Maillet le 24 décembre. Pour l'occasion, la chroniqueuse de Touche pas à mon poste (C8) était vêtue d'une belle robe noire pailletée et avait un serre-tête avec deux Pères Noël. Elle a reçu sa maman comme en témoigne un diaporama photos qu'elle a publié le lendemain du réveillon. Sa fille Mathilde aussi était de la partie. Le trio a d'ailleurs posé ensemble et on constate une fois de plus que la jeune femme ressemble beaucoup à la romancière de 50 ans. En outre, elle portait également une robe noire.

Géraldine Maillet a ensuite dévoilé une photo sur laquelle elle est aux côtés de sa grand-mère, de sa maman et de sa fille. Un cliché qui respire la joie. La brunette a aussi posé avec tous ses invités et, pour finir en beauté, elle s'est dévoilée avec son compagnon Daniel Riolo. "Joyeux Noël à tous... profitez bien des vôtres", peut-on lire en légende de la publication.