Jérôme et Lucile (L'amour est dans le pré) : Une remarque sur leur fille ne passe pas, gros coup de gueule

Il y a déjà cinq mois, la vie de Jérôme et Lucile a été bouleversée par l'arrivée de leur premier enfant. Les amoureux qui se sont rencontrés sur le tournage de L'amour est dans le pré en 2020 ont eu le bonheur d'accueillir une petite fille, qu'ils ont choisi de prénommer Capucine. Depuis sa naissance, le couple ne se prive pas de partager quelques tendres instants en famille, prenant tout de même toujours soin de préserver le visage de leur enfant. Seules quelques maigres confidences de Lucile ont permis à leurs fans de se faire une idée. "Capucine est trop belle... on est ravis ! Elle ressemble beaucoup à Jérôme ! Elle est rousse déjà, et puis il y a des mimiques... c'est compliqué à décrire ! Elle a aussi les yeux bleus", avait-elle confié lors d'une interview pour Télé Loisirs.

Mais voilà, cela ne semble pas suffire aux internautes. Agacé, l'un d'entre eux s'en est d'ailleurs quelque peu pris à l'agriculteur et sa future femme sur les réseaux sociaux mardi 29 mars 2022. "Pourquoi cacher son bébé ? On en voit beaucoup qui font découvrir leur bébé... Qu'est-ce qu'il peut lui arriver ?", leur a-t-on adressé sur Instagram.

Une remarque pas du tout appréciée de Jérôme et Lucile, lesquels se sont empressés de répondre cash en commentaire. "Les autres font bien ce qu'ils veulent ! Pourquoi toujours regarder chez le voisin ? Chacun est libre de ses choix ! Nous n'avons pas à nous justifier de vouloir protéger notre enfant, je ne savais pas que l'on devait des comptes à qui que ce soit", ont-ils recadré.

Les amoureux qui espèrent se marier au cours de l'été prochain ont tout de même expliqué la raison qui les poussaient à cacher le visage de Capucine. "La question n'est peut être pas forcément ce qu'il peut lui arriver, ouvrez un peu plus votre esprit, c'est un être avec des droits également et elle décidera plus tard de ce qu'elle souhaite faire de son image. Pour l'heure, c'est ainsi", ont-ils conclu.

Les internautes devront donc se contenter de quelques aperçus du bambin comme tout récemment lorsque Capucine était immortalisée dans les bras de son papa.