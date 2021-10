Jérôme (L'amour est dans le pré 2020) hospitalisé : inquiète, Lucile évoque son opération

La fin de semaine a été marquée par un coup dur pour Jérôme et Lucile. Ce vendredi 1er octobre 2021, la candidate de L'amour est dans le pré 2020 a révélé en story Instagram que son compagnon était hospitalisé.

On a parfois l'impression que le maraîcher et céréalier en Auvergne-Rhône-Alpes de 37 ans et la jeune femme de 31 ans sortent tout droit d'un conte de fées. Dès l'étape du speed-dating, tous deux ont eu un coup de foudre et ont eu bien du mal à retenir leurs larmes une fois le rendez-vous terminé. Sans surprise, Lucile s'est donc rendue chez Jérôme et elle a bien vite éclipsé sa rivale Alicia. Tous deux filent le parfait amour depuis leur premier baiser échangé lors du tournage et ils s'apprêtent à accueillir leur premier enfant, une petite fille, dont la naissance est prévue pour mi-octobre. Comme dans le film.

Mais Jérôme et Lucile sont bel et bien des personnes réelles. Et, malheureusement, il peut leur arriver des incidents, comme tout le monde. Pour preuve, la future maman a confié en story que son cher et tendre avait dû se rendre à l'hôpital en vue de subir une opération. "La Saint-Jérôme n'est pas terrible pour Jérôme. Il est en train de se faire opérer parce qu'hier il a mis son doigt dans la machine à pomme de terre. Donc pas terrible vous imaginez bien pour l'ongle. Du coup, ils l'opèrent cet après-midi. J'espère que mon chéri va me revenir en forme, ou du moins soigné. Je vous donnerai des nouvelles de lui ce soir quand il rentrera. En tout cas je pense fort à lui", a-t-elle confié inquiète.

Jeudi, c'est Lucile qui racontait l'une de ses mésaventures. L'ancienne prétendante de M6 confiait qu'elle avait un oedème en cette fin de grossesse. Ainsi, ses doigts avaient gonflé, l'obligeant à ôter toutes ses bagues. Rien de grave heureusement.