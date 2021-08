Lucile (L'amour est dans le pré) enceinte de Jérôme : le sexe de leur bébé révélé ? Confidences...

Dès qu'ils se sont vus pour la première fois lors des speed-datings, cela a été le coup de foudre. Un coup de foudre qui n'a fait que se confirmer lorsque Lucile, prétendante de la saison 15 de L'Amour est dans le pré , a rejoint Jérôme, maraîcher et céréalier, à la ferme. Tout a été très vite entre eux, trop vite aux yeux de certains qui ont accusé Lucile et Jérôme de former un faux-couple. Un an plus tard, preuve en est que toutes ces critiques étaient injustifiées en plus d'être méchantes puisque les tourtereaux de L'Amour est dans le pré sont toujours ensemble et s'apprêtent à fonder une famille.

Lucile est enceinte de Jérôme, un premier enfant dont l'arrivée approche puisque le bébé est prévu pour la mi-octobre. Le couple évoque cette grossesse désirée dans une nouvelle interview accordée à Télé Poche, à l'occasion de la diffusion L'Amour est dans le pré : Que sont-ils devenus le 23 août prochain sur M6.

Très rapidement après la fin de l'émission présentée par Karine Le Marchand, Lucile est allée vivre chez Jérôme. Ensemble, ils ont fait des travaux pour que la jeune femme se sente chez elle, ils ont ouvert un magasin fermier et puis Lucile est tombée enceinte. Un vrai projet que le couple avait en tête mais tout est allé plus vite que prévu ! "C'est vrai que l'on a la tête dans le guidon. On n'a pas arrêté et on adore notre petit cocon. Il est vrai également que ce bébé, même si il était prévu, on ne l'attendait pas aussi vite !", avoue Lucile à Télé Poche.