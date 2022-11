Jérôme (L'amour est dans le pré) ému : un tatouage XXL en hommage à sa fille Capucine dévoilé

Le 8 novembre 2022, Jérôme et Lucile avaient un rendez-vous un peu particulier comme ils l'ont dévoilé en vidéo, sur Instagram. Le maraîcher et céréalier révélé dans L'amour est dans le pré 2020 sur M6 a réalisé un bel hommage à sa fille Capucine (1 an).

La vie du couple a changé grâce à l'émission présentée par Karine Le Marchand. Jérôme et Lucile ont eu un véritable coup de foudre lors du speed-dating. Sans surprise, ils ont donc rapidement échangé leur premier baiser et depuis, ils filent toujours le parfait amour. L'été dernier, tous deux se sont unis devant leurs proches. Et un an auparavant, ils ont accueilli leur premier enfant. Une petite fille qui répond au doux nom de Capucine et qu'ils ont souhaité préserver pendant un long moment en ne dévoilant pas son visage. Malgré tout, ils n'hésitaient pas à partager leur nouveau quotidien de parents. Mardi 8 novembre, ils ont d'ailleurs dévoilé une vidéo qui n'est pas passée inaperçue.

Lucile et Jérôme se sont rendus chez une tatoueuse afin que l'agriculteur se fasse une nouvelle oeuvre corporelle symbolique. Cette fois, elle concernait sa fille. Comme on peut le voir, il a opté pour le dessin d'une... Capucine (une fleur venant d'Amérique centrale du Sud). À côté de son grand et beau tatouage situé sur l'avant-bras, il a fait inscrire le prénom de sa merveille. Un moment émouvant pour lui comme pour son épouse comme cela a été précisé en légende de la publication. "Jérôme voulait un tatouage en l'honneur de Capucine, il en a déjà plusieurs sur le corps mais tous sont en rapport avec ses nombreux voyages et expériences autour du monde. Celui-ci a une autre résonance... Merci @clara.spicink pour ton travail si précis, ta gentillesse et ta douceur. Jérôme est aux anges. Beaucoup d'émotions pour moi également... N'hésitez pas à lui faire confiance, les yeux fermés !", peut-on lire.