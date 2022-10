"T'avais un sacré décolleté" : Jérôme (L'amour est dans le pré) captivé devant des photos de sa femme Lucile

Samedi 27 août 2022 était un grand jour pour Jérôme et Lucile ! Le couple phare de L'amour est dans le pré (2020) s'est enfin marié après des mois et des mois de préparation. Après être redescendus de leur petit nuage, les parents de Capucine (1 an), avaient accepté de partager une poignée de photos sur les réseaux sociaux. Ce fut alors l'occasion pour les internautes de découvrir leurs tenues de mariage. Lucile était sublime et amincie dans sa robe blanche au style princesse et au décolleté plongeant. De son côté, le marié portait un smoking bleu marine accompagné d'un béret de la même couleur et d'un noeud papillon.

Dans l'épisode de L'amour vu du pré diffusé lundi 24 octobre, Jérôme et Lucile ont eu l'occasion de se replonger dans cette journée merveilleuse en faisant défiler leurs photos officielles, dont certaines n'avaient jamais été dévoilées jusque-là. "Tu étais beau !", s'est alors remémorée Lucile. Et pour son époux de la complimenter également : "Tu étais belle. T'avais un sacré décolleté !". "Ah bah, il faut mettre ses atouts en valeur, il fallait que tu me dise 'oui' hein !", a alors confirmé avec humour Lucile.

Plus sérieusement, Jérôme a confié avoir été subjugué à la vue de sa chère et tendre. "Quand j'ai découvert Lucile dans sa robe de mariée, elle était superbe, très simple, elle était à couper le souffle quoi", a-t-il déclaré devant les caméras de M6. Il précise au passage que les festivités ont eu lieu à Jons, dans le département du Rhône, au milieu de leur ferme. "C'était un mariage beau mais simple, ça me tenait énormément à coeur, je travaille tous les jours à l'endroit où je me suis marié, tout est là pour nous rappeler notre mariage, c'était important".

Jérôme et Lucile se préparent désormais pour leur lune de miel, attendue à la fin du mois de janvier prochain. "On prend 15 jours, avec notre fille", ont-ils précisé. En revanche, pas question d'en dire plus sur le lieu, si ce n'est qu'il s'agira d'une destination ensoleillée pour laquelle "il faut prendre l'avion"...