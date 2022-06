Jerry Hall divorce de son mari, le milliardaire Rupert Murdoch, après 6 ans de mariage !

Quand on est milliardaire, il vaut mieux y réfléchir à deux fois avant de se marier... au risque de perdre gros ! Cette semaine c'est au tour du magnat des médias Rupert Murdoch d'en faire les frais. Le businessman va divorcer du mannequin Jerry Hall, avec laquelle il était marié depuis mars 2016. Sa fortune est estimée à 17 milliards de dollars. Va-t-il devoir signer un gros chèque ?

Après 6 années de mariage, l'homme d'affaires âgé de 91 ans et le mannequin, connu pour sa relation passée avec Mick Jagger vont donc arrêter les frais selon The New York Times. Le journal affirme néanmoins que l'empire des médias, International News Corp, bâti par le milliardaire ne devrait pas être atteint par ce divorce. C'est la quatrième séparation que connaît Rupert Murdoch dans sa vie sentimentale.

Très influent dans le monde des médias, il est connu pour avoir donné un esprit conservateur voire populiste aux médias anglo-saxon. On évoque son travail comme ayant favorisé le Brexit ou permis l'élection de Donald Trump... Le groupe New Corp est entre autres composé de la chaîne Fox News, du quotidien économique The Wall Street Journal ou du tabloïd new-yorkais, New York Post. Il dirige aussi, du côté du Royaume-Uni, le Sun et le Times de Londres et des journaux en Australie.

Il s'agit du quatrième divorce du boss des médias. Son premier mariage a eu lieu de 1956 à 1967 avec une hôtesse de l'air australienne, Patricia Booker. Puis, pendant 30 ans, Rupert a été marié à Anna Mann, une journaliste britannique qui empoche la somme record de plus d'un milliard de dollars lors de leur divorce en 1999. Dans la foulée, il se marie avec une femme d'affaire d'origine chinoise Wendi Deng. Leur divorce est finalement prononcé en 2013 à New York. Jerry, quant à elle, reste célèbre pour sa longue relation avec le leader des Rolling Stones, Mick Jagger avec qui elle a eu quatre enfants. Mannequin et actrice d'origine texane, elle a notamment fait une apparition dans le film Batman réalisé par Tim Burton.