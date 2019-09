Jessica Jaymes : La pornstar retrouvée morte chez elle

Bien connue du public des films pour adultes mais aussi remarquée par celui de la série à succès Weeds, dans laquelle elle joua brièvement son propre rôle face à Justin Kirk (Andy), la pornstar américaine Jessica Jaymes a été retrouvée morte à son domicile de North Hills (nord-ouest de Los Angeles), a révélé le 17 septembre 2019 le site TMZ.com.

Agée de 43 ans (ou 40, selon les sources) et créditée de plus de 200 performances dans l'industrie du X, dans laquelle elle avait débuté au milieu des années 2000 après avoir été signée par Hustler, Jessica Jaymes a été découverte en arrêt cardiaque par son associé (son mari, avance The Blast), qui n'avait plus eu de ses nouvelles depuis plusieurs jours et a alerté les secours. A leur arrivée, ceux-ci n'ont pu que constater la mort, dont les causes doivent être déterminées lors de l'autopsie pratiquée par le coroner du comté de Los Angeles.

TMZ précise que la star du porno, qui était toujours en activité - notamment pour son site personnel et avec les studios Spizoo dont elle était la cofondatrice -, avait des "antécédents d'attaques" et que les agents ont trouvé chez elle divers médicaments disponibles sur ordonnance.

Née à Anchorage en Alaska d'un père agent infiltré des Stups et d'une mère d'ascendance tchèque et française, Jessica Redding, de son vrai nom, avait d'abord exercé le métier d'institutrice pendant trois ans avant de débuter dans le monde de l'érotisme à l'été 2002, s'inspirant pour son nom de scène de celui de son compagnon de l'époque, James. Treize ans après son premier film véritablement porno en 2005, sa carrière avait été honorée en 2018 lorsqu'elle avait été intronisée au AVN Hall of Fame, panthéon des pornstars. Outre son passage dans Weeds, les téléspectateurs américains avaient pu la voir dans The Howard Stern Show et dans Celebrity Rehab Sober House, un des populaires programmes suivant des stars dans leur combat contre leurs addictions.

Quelques jours avant sa mort, elle avait signalé à ses abonnés sur les réseaux sociaux qu'elle venait de prendre quelques vacances, s'excusant pour son absence momentanée en ligne.