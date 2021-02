Jessica (Koh-Lanta) en couple : elle officialise avec son séduisant compagnon

L'ancienne candidate de Koh-Lanta (en 2015 et 2020) voit la vie en rose. A l'occasion de la Saint-Valentin, Jessica a révélé à ses abonnés Instagram qu'elle est de nouveau en couple.

Le 14 février 2021 était une occasion de plus pour les couples de se déclarer leur amour. Thomas Vergara a organisé une belle journée à Nabilla Benattia et lui a offert un sac hors de prix. De son côté, le finaliste malheureux de la dernière saison de Koh-Lanta Loïc a officialisé sa relation avec une ancienne Miss. Jessica a également souhaité révéler son idylle au grand jour pour la fête des amoureux.

Sur son fil d'actualité, Jessica a posté une photo en noir et blanc. On peut découvrir l'ancienne aventurière de TF1 et son compagnon assis sur une moto, avec un casque vissé sur la tête pour ne pas voir leur visage. "No comment, juste je l'aime", a-t-elle écrit en légende de sa publication.